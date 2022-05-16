أسعار الغاز تنخفض وسط حديث عن خطة أوروبية بشأن مدفوعات الغاز لروسيا

واصلت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضها اليوم الاثنين، مع استعداد المفوضية الأوروبية لوضع إرشادات حول كيفية قيام الشركات بالدفع لروسيا دون انتهاك العقوبات والحفاظ على تدفق إمدادات الغاز.

من المقرر أن تخبر المفوضية الشركات بأنه يجب عليها إصدار بيان واضح بأنها تعتبر الالتزامات قد تم الوفاء بها بمجرد دفعها باليورو أو الدولار، بما يتماشى مع العقود الحالية. ويمكنهم فتح حساب في Gazprombank بناء على أوامر الكرملين، لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد لا تصدر توضيحا حول ما إذا كان بإمكان المشترين أيضًا فتح حساب بالروبل.

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وانخفضت العقود الآجلة للغاز القياسي في هولندا بما يصل إلى 3٪ اليوم الاثنين، مواصلة تراجعات يوم الجمعة بنسبة 9.2٪، عقب تقرير "بلومبرغ" حول خطط الاتحاد الأوروبي لمشورة محدثة حول كيفية الدفع لروسيا.

ظل نظام الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي في بؤرة اهتمام المتداولين لأسابيع، وسط تخبط في تحديد كيفية إغلاق المعاملات وفقًا للنظام الروسي الجديد - والذي قد يتضمن فتح حسابين في Gazprombank، أحدهما باليورو أو دولار وآخر بالروبل - دون خرق العقوبات الأوروبية ضد روسيا.