أسعار النفط تتراجع وتتخلى عن مكاسبها.. برنت عند 110.91 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين متخلية عن مكاسبها السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة، لكن مخاوف تلوح في الأفق بشأن المعروض في الأسواق العالمية مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الواردات من روسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو0.6% إلى 110.91 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.5% إلى 109.89 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".

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وارتفع الخامان القياسيان، اللذان قفزا نحو 4% يوم الجمعة الماضي، في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ 28 مارس إلى 111.71 دولار.

وقال كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية، كازوهيكو سايتو: "من المتوقع أن تحقق أسواق النفط مكاسب هذا الأسبوع، حيث سيؤدي حظر وشيك من قبل الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي إلى تفاقم قلة المعروض العالمي من الخام والوقود".

وذكر أربعة دبلوماسيين ومسؤولين يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يهدف إلى الاتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي هذا الشهر على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات في أوروبا الشرقية رافضا اقتراحات بالتأجيل أو التخفيف.

وفرضت موسكو في الأسبوع الماضي عقوبات على عدة شركات أوروبية للطاقة مما تسبب في مخاوف بشأن الإمدادات.