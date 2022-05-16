إنتاج النفط الروسي يرتفع 1.7% في مايو على أساس شهري

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن مصدر، اليوم الاثنين، أن متوسط إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد بنحو 1.7% على أساس شهري إلى 1.4 مليون طن يوميا (10.25 مليون برميل يوميا) في النصف الأول من مايو الجاري.

وقالت الوكالة، إن صادرات النفط الروسية، عدا صادرات الاتحاد السوفيتي السابق عبر شبكة ترانسنفت، انخفضت بنسبة 4.1% مقارنة مع متوسط أبريل إلى 608600 طن يوميا (4.46 مليون برميل يوميا) خلال هذه الفترة.

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وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال الشهر الماضي، إن إنتاج بلاده من النفط تراجع من 4% إلى 5% في أبريل عنه في مارس، بسبب مشكلات في تأمين السفن واستخدامها.

وأضاف أن الحكومة الروسية تبحث أيضا إمكانية التحول إلى الدفع باليوان لصادرات الطاقة إلى الصين.

وذكر نوفاك أيضاً أن الطلب العالمي على النفط يتزايد، مشيرا إلى أن موسكو لا ترى أي مشكلات كبيرة في سوق الخام.