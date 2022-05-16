.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انخفاض صادرات السعودية من النفط الخام لـ7.235 مليون برميل في مارس

  • الخط
نفط السعودية
صورة تعبيرية
نفط وغاز

انخفاض صادرات السعودية من النفط الخام لـ7.235 مليون برميل في مارس

من 7.307 مليون برميل يومياً في فبراير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت في مارس إلى 7.235 مليون برميل يومياً من 7.307 مليون برميل في فبراير.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت بيانات الميزانية السعودية، ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 58% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 183.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 116.6 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟ عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟
اكتشف المزيد