انخفاض صادرات السعودية من النفط الخام لـ7.235 مليون برميل في مارس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت في مارس إلى 7.235 مليون برميل يومياً من 7.307 مليون برميل في فبراير.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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وأظهرت بيانات الميزانية السعودية، ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 58% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 183.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 116.6 مليار ريال في الربع الأول من 2021.