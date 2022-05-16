طاقة
دولة تعلن نفاد البترول فيها.. لم تستطع سداد ثمن الواردات
سبق وتخلفت عن سداد ديونها الخارجية
أعلن رئيس وزراء سريلانكا التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، نفاد البترول في البلاد لعدم تمكن السلطات من تسديد ثمن واردات أساسية، وذلك في خطاب للأمة ألقاه اليوم الاثنين.
قال رانيل ويكريميسنغه: "نفد البترول.. في الوقت الحالي لدينا مخزونات تكفي ليوم فقط"، محذرا من أن بلاده التي أعلنت تخلفها عن سداد ديونها الخارجية قد تواجه المزيد من الصعوبات في الأشهر القادمة.
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وأعلنت سريلانكا التي تواجه أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948 في أبريل الماضي، أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، مشيرة إلى أن ذلك يشكل "حلا أخيرا" للبلاد التي تعاني نقصا في العملات الأجنبية.
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