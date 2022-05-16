وزير النفط العراقي: مناقشات في أوبك بشأن مشروع قانون "نوبك" الأميركي

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين في مؤتمر نفطي بالبحرين، عن إجراء مناقشات داخلية في أوبك بشأن "مشروع قانون نوبك" الأميركي.

وقال الوزير إننا نبذل قصارى جهدنا في العراق وأوبك لتغطية الطلب وتأمين الإمدادات وتسريع الاستثمار، مضيفاً: "سنصل إلى أهداف الإنتاج لشهري مايو ويونيو".

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كانت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، قد أقرت مشروع قانون يعرف باسم "نوبك" يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

ويحتاج مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بعدما حظي بتأييد 17 عضوا مقابل رفض أربعة، لأن يقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قال إنه ليس من الحكمة طرح قانون مثل "نوبك" حاليا.

وفيما يتعلق بدور أوبك بلس قال المزروعي، إن "أوبك+" تتميز بشفافية هي الأعلى في العالم، ولا يمكنها تلبية كل الطلب العالمي من النفط.

وذكر وزير النفط العراقي، أن بلاده تستهدف زيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.

وأضاف الوزير أن العراق، وهو من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، يعاني من الأجواء المناهضة للاستثمار في النفط والغاز.

وقال وزير النفط العراقي، إن الطاقة الإنتاجية للبلاد حاليا 4.9 مليون برميل يومياً وستصل إلى 5 ملايين قبل نهاية العام.

وأضاف الوزير أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع كردستان بشأن موارد النفط والغاز.

وتابع وزير النفط: إنه يتوقع استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة في 2022-2023.