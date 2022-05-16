وزير الطاقة السعودي: لا توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة في طريقها لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا بنهاية العام 2026 أو بداية 2027.

وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر للطاقة في البحرين، أنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه إذا احتاجت السوق ذلك.

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وتابع: "سنصل إلى إنتاج 13.4 مليون برميل يوميا بحلول 2027 حسب إنتاج المنطقة المقسومة".

وقال الوزير إنه لا توجد خطط لتصدير الميثان وسيتم استهلاك كل الإنتاج محليا.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لا توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي، موضحا أن تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محليا، سيتيح مليون برميل يوميا من النفط للتصدير.

وأكد الأمير عبدالعزيز، أن الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران لأن الموارد هناك مصلحة مشتركة للبلدين، قائلا: "نتحرك نحو تطوير حقل الدرة للغاز".

"لا نبحث المزيد من الاستثمارات في أنشطة المنبع لأرامكو في الخارج، لأنها تنفذ الكثير من أنشطة المصب".

وأشار إلى أن نفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات في قطاع الطاقة قضية عالمية يتعين أن يهتم العالم بها.

وتابع وزير الطاقة السعودي: "نشجع صناع السياسة على أن يخرجوا ويقولوا نحتاج الاستثمارات في النفط والغاز".