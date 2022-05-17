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أسعار النفط تتراجع مع سعي الاتحاد الأوروبي لحظر الواردات الروسية

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نفط مناسبة (أ ف ب)
العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 0.2% إلى 114.02 للبرميل (فرانس برس)
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع مع سعي الاتحاد الأوروبي لحظر الواردات الروسية

في خطوة قد تؤدي لتراجع الإمدادات وإقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود

دبي - العربية.نت

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انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع مقاومة المجر لمسعى في الاتجاه الأوروبي يهدف لحظر واردات النفط الروسية، في خطوة قد تؤدي لتراجع الإمدادات العالمية، فضلا عن إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 114.02 للبرميل، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.3% إلى 113.85 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".

وصعد الخامان بأكثر من 2% أمس الاثنين في أعقاب قفزة بنسبة 4% يوم الجمعة.

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وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين في جهودهم للضغط على بودابست لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفط على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

لكن محللين قالوا إن المعنويات بشأن الأسعار ما زالت مرتفعة بشكل عام وسط تفاؤل بخصوص تعافي الطلب في الصين التي تتطلع لتخفيف قيود مكافحة "كوفيد-19".

وكشفت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أمس الاثنين أن المخزونات في احتياطي النفط الاستراتيجي انخفضت 538 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1987.

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