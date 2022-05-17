أوبك+: إنتاج النفط الروسي انخفض 9% إلى 9.16 مليون برميل يوميا في أبريل 

أظهر تقرير داخلي اطلعت عليه رويترز اليوم الثلاثاء انخفاض إنتاج النفط الخام الروسي بنحو 9% إلى 9.16 مليون برميل يوميا، وذلك استنادا إلى تقييمات مصادر ثانوية من أوبك+.

أظهرت بيانات تتبع حركة الناقلات أن روسيا أصبحت رابع أكبر مورد للنفط للهند في أبريل، ومن المقرر أن ترتفع الأحجام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، حيث حفّزت الأسعار المنخفضة الطلب من ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

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وارتفعت حصة روسيا من مشتريات الهند من النفط إلى مستوى قياسي بلغ 6%، أو حوالي 277 ألف برميل يوميا في أبريل، من حوالي 66 ألف برميل يوميا في مارس، عندما كانت في المركز الـ10، وفقا للبيانات التي قدمتها مصادر تجارية.

وقال المحلل لدى "رفينيتيف"، إحسان الحق، إن "أسعار خام الأورال الروسي تراجعت بشدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، بينما تعرض خام "سي.بي.سي" من كازاخستان لضغوط حيث يتم تحميله من ميناء روسي".