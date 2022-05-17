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اتفاق مصري إماراتي لإنتاج زيت الطحالب المستخدم في وقود الطائرات

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وزير البترول المصري أثناء توقيع مذكرة تفاهم
وزير البترول المصري طارق الملا أثناء توقيع مذكرة التفاهم
طاقة

اتفاق مصري إماراتي لإنتاج زيت الطحالب المستخدم في وقود الطائرات

الاتفاق يستهدف إنتاج النافتا الخضراء لاستخدامها فى إنتاج منتجات بتروكيماوية

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة البترول المصرية، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركه المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة ريجا جرين إنرجى الإماراتية لإنتاج زيت الطحالب المستخدم فى إنتاج وقود الطائرات الحيوى.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق يستهدف إنتاج النافتا الخضراء لاستخدامها فى إنتاج منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة.

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