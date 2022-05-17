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بعد فشل أوروبي.. أميركا تعتزم اقتراح حل بديل لحظر النفط الروسي

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مبنى الخزانة الأميركية (رويترز)
مبنى الخزانة الأميركية (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

بعد فشل أوروبي.. أميركا تعتزم اقتراح حل بديل لحظر النفط الروسي

يستهدف بقاء النفط الروسي في السوق، لكنه يحد من العائد الذي سيتدفق إلى موسكو من صادراتها النفطية

بروكسل - رويترز

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قال مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إنهم يعتزمون طرح فكرة قيام الدول الأوروبية بفرض رسوم جمركية على النفط الروسي خلال اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع هذا الأسبوع، باعتباره بديلا سريعا للحظر النفطي الكامل.

يبحث المسؤولون في الاتحاد الأوروبي الآن حظر النفط الروسي على مراحل، ردا على حرب روسيا في أوكرانيا، لكن مخاوف دول أوروبا الشرقية بشأن الإمدادات تمثل عقبة كبيرة أمام تلك الخطط.

وقال مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية للصحافيين في بروكسل، قبيل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، إن آلية الجمارك ستستهدف بقاء النفط الروسي في السوق، لكنها تحد من العائد الذي سيتدفق إلى موسكو من صادراتها النفطية.

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