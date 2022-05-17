روسيا تقفز إلى المركز الرابع بين أكبر موردي النفط للهند

أظهرت بيانات تتبع حركة الناقلات أن روسيا أصبحت رابع أكبر مورد للنفط للهند في أبريل، ومن المقرر أن ترتفع الأحجام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، حيث حفّزت الأسعار المنخفضة الطلب من ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

وارتفعت حصة روسيا من مشتريات الهند من النفط إلى مستوى قياسي بلغ 6%، أو حوالي 277 ألف برميل يوميا في أبريل، من حوالي 66 ألف برميل يوميا في مارس، عندما كانت في المركز الـ10، وفقا للبيانات التي قدمتها مصادر تجارية.

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وقال المحلل لدى "رفينيتيف"، إحسان الحق، إن "أسعار خام الأورال الروسي تراجعت بشدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، بينما تعرض خام "سي.بي.سي" من كازاخستان لضغوط حيث يتم تحميله من ميناء روسي".

وأضاف أن الهنود اشتروا النفط الروسي الذي لم يجد عملاء، بينما اشترى بعض المشترين الأوروبيين كميات أكبر من النفط الإفريقي والأميركي.

وانخفضت حصة النفط الإفريقي من إجمالي واردات الهند من الخام إلى حوالي 6% في أبريل من 14.5% في مارس، بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة بمقدار النصف تقريبا إلى 3%.

وشكلت الخامات من أذربيجان وروسيا وكازاخستان معا نحو 11% من النفط المستورد للهند في أبريل، مقارنة بحوالي 3% في مارس.

وارتفعت حصة نفط الشرق الأوسط إلى 71% من 68%.

وأظهرت بيانات أولية من "رفينيتيف" أنه من المتوقع ارتفاع واردات الهند النفطية من روسيا أكثر إلى حوالي 487500 في مايو، نظرا لأن المصافي كثفت مشترياتها من روسيا.