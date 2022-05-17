رويترز: إيران تخفض سعر بيع النفط للمشترين الآسيويين

قال مصدر مطلع بقطاع النفط لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الإيراني الخفيف للمشترين الآسيويين في يونيو بعلاوة قدرها 4.25 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي لشهر مايو، وبخصم 4.95 دولار عن الشهر السابق.

كان مسؤول إيراني قال إن طهران لديها القدرة على مضاعفة صادرات النفط إذا كان هناك طلب كافٍ، حتى مع استمرار عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي للبلاد، والذي يمكن أن يمهد الطريق لرفع العقوبات.

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وصرح العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خوجاشمهر، للصحافيين في طهران، بأن إيران "ستبذل أقصى جهدها لاستعادة حصتها في سوق النفط الخام وإنعاش عملائها".

وبينما لا تنشر إيران أرقاماً عن إنتاج النفط أو الصادرات، يقدر المحللون أنها تبيع ما يصل إلى مليون برميل يومياً. كما تتوقع خطة ميزانية الحكومة مبيعات يومية تبلغ 1.4 مليون برميل حتى مارس 2023.