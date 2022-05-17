"إيني" الإيطالية.. أول شركة غربية كبرى تنصاع للشروط الروسية

قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الثلاثاء، إنها بدأت إجراءات لفتح حسابين لدى غازبروم بنك Gazprombank للدفع مقابل الغاز الروسي على أساس احترازي.

وذكرت إيني، أكبر مستوردي الغاز الروسي في أوروبا، إن هذا التحرك جاء في أعقاب طلب أحادي من غازبروم لتعديل العقود القائمة بموجب خطة جديدة للدفع مقابل الغاز، وفق ما نقلته "رويترز".

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وأضافت إيني في بيان: "الشركة ستفتح بشكل مؤقت الحسابين بدون إجحاف بحقوقها التعاقدية التي ما زالت تتضمن الدفع باليورو".

وتستعد المفوضية الأوروبية لوضع إرشادات حول كيفية قيام الشركات بالدفع لروسيا، دون انتهاك العقوبات والحفاظ على تدفق إمدادات الغاز.

إذ من المقرر أن تخبر المفوضية الشركات بأنه يجب عليها إصدار بيان واضح بأنها تعتبر الالتزامات قد تم الوفاء بها بمجرد دفعها باليورو أو الدولار، بما يتماشى مع العقود الحالية. ويمكنهم فتح حساب في غازبروم بنك بناء على أوامر الكرملين، لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد لا تصدر توضيحا حول ما إذا كان بإمكان المشترين أيضًا فتح حساب بالروبل.

ظل نظام الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، والذي أصرت موسكو على فرضه، في بؤرة اهتمام المتداولين لأسابيع، وسط تخبط في تحديد كيفية إغلاق المعاملات وفقًا للنظام الروسي الجديد - والذي قد يتضمن فتح حسابين في غازبروم بنك، أحدهما باليورو أو دولار وآخر بالروبل - دون خرق العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

ومع اقتراب المواعيد النهائية لسداد إمدادات أبريل في وقت لاحق من هذا الشهر لكبار المشترين من أوروبا الغربية، تحركت روسيا لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن آلية الدفع قد تنتهك العقوبات.

وقال مصدر مقرب من "غازبروم"، إن الشروط الحالية تعني أن الصفقة قد اكتملت فعلياً، فبمجرد أن يدفع المشتري الأوروبي العملة الأجنبية إلى غازبروم بنك، يتم تحويل الأموال بالروبل بشكل تلقائي، وفق ما نقلته "بلومبرغ" في وقت سابق.