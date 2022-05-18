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أسعار النفط ترفع مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين

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أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

أسعار النفط ترفع مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين

مع تخفيف البلاد تدريجياً لبعض أشد قيود مكافحة "كوفيد-19"

دبي - العربية.نت

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صعدت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجيا لبعض أشد قيود مكافحة "كوفيد-19".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1% إلى 113.08 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 1.4% إلى 114.02 دولار للبرميل معوضة بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو 2% في الجلسة السابقة، وفقا لوكالة "رويترز".

وحققت مدينة شنغهاي الصينية هدفا طال انتظاره بعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج مناطق الحجر الصحي لليوم الثالث على التوالي أمس الثلاثاء، ووضعت خططا يوم الاثنين لإنهاء إغلاق دائم أكثر من ستة أسابيع.

عقود الخام الأميركي تغلق عند مستوى أعلى من برنت للمرة الأولى منذ 2020 طاقة أسعار النفط عقود الخام الأميركي تغلق عند مستوى أعلى من برنت للمرة الأولى منذ 2020

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام والبنزين الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي.

وكانت العقود الآجلة للخام الأميركي، أنهت تعاملات أمس الثلاثاء عند مستوى أعلى من عقود برنت للمرة الأولى منذ مايو 2020.

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