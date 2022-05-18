العقود الآجلة الأميركية للغاز ترتفع 4% بدعم من هبوط في الإنتاج
مع توقعات بأحوال جوية أكثر دفئا وزيادة الطلب للتبريد
ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 4% أمس الثلاثاء بفعل هبوط في الإنتاج اليومي وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئا وزيادة في الطلب لتبريد الهواء على مدار الأسبوعين القادمين.
وأنهت عقود الغاز تسليم يونيو جلسة التداول مرتفعة 34.8 سنتا، أو 4.4%، لتسجل عند التسوية 8.304 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب وكالة "رويترز".
والعقود الآجلة الأميركية للغاز مرتفعة حوالي 122% منذ بداية العام، إذ تُبقي أسعار عالمية أكثر ارتفاعا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويجري تداول الغاز حول 29 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و20 دولارا في آسيا.
وسجلت العقود الأميركية أعلى مستوى في 13 عاما قرب 9 دولارات في السادس من مايو.
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