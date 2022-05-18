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إيران تصادر سفينة أجنبية تنقل وقوداً مهرباً.. وتحتجز طاقمها

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سفينة إيرانية (أرشيفية- فرانس برس)

إيران تصادر سفينة أجنبية تنقل وقوداً مهرباً.. وتحتجز طاقمها

تحمل 550 ألف لتر من الوقود

دبي - رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم الأربعاء، أن السلطات صادرت سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزجان في جنوب البلاد واحتجزت طاقمها.

وأضافت الوكالة أن السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قضائي غير محدد قوله: "ألقي القبض على سبعة هم أفراد الطاقم".

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