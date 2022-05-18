.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

موسكو: الرسوم الجمركية المحتملة على النفط الروسي ستجبر المشترين على دفع المزيد

  • الخط
حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
نفط وغاز

موسكو: الرسوم الجمركية المحتملة على النفط الروسي ستجبر المشترين على دفع المزيد

الخزانة الأميركية: الاتحاد الأوروبي قد يجمع بين فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي والحظر التدريجي

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن اقتراحا أميركيا بفرض رسوم جمركية على النفط الروسي يعني أنه سيتعين على المشترين دفع المزيد أو البحث عن موردين بديلين.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد قالت أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يجمع بين فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي والحظر التدريجي للنفط الذي يحاول تنفيذه لتقليص عائدات الطاقة الروسية.

وقال مسؤولون بوزارة الخزانة الأميركية إن مسألة الرسوم ستطرح في اجتماع القادة الماليين لمجموعة السبع هذا الأسبوع باعتبارها وسيلة أقل تكلفة لامتصاص إيرادات النفط من موسكو مع تحقيق نتائج أسرع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني
اكتشف المزيد