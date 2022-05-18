موسكو: الرسوم الجمركية المحتملة على النفط الروسي ستجبر المشترين على دفع المزيد

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن اقتراحا أميركيا بفرض رسوم جمركية على النفط الروسي يعني أنه سيتعين على المشترين دفع المزيد أو البحث عن موردين بديلين.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد قالت أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يجمع بين فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي والحظر التدريجي للنفط الذي يحاول تنفيذه لتقليص عائدات الطاقة الروسية.

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وقال مسؤولون بوزارة الخزانة الأميركية إن مسألة الرسوم ستطرح في اجتماع القادة الماليين لمجموعة السبع هذا الأسبوع باعتبارها وسيلة أقل تكلفة لامتصاص إيرادات النفط من موسكو مع تحقيق نتائج أسرع.