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وزارة الاقتصاد تتوقع انخفاض إنتاج النفط الروسي 9.3% في 2022

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النفط و الغاز الروسي مناسبة
منشأة نفطية في روسيا
نفط وغاز

وزارة الاقتصاد تتوقع انخفاض إنتاج النفط الروسي 9.3% في 2022

روسيا: أسعار الغاز سترتفع 72% إلى 523.3 دولار للألف متر مكعب هذا العام

موسكو - رويترز

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ذكرت وكالة ريا للأنباء اليوم الأربعاء، أن وزارة الاقتصاد الروسية تتوقع أن أسعار الغاز الطبيعي الروسي للمستهلكين خارج الجمهوريات السوفيتية السابقة ستقفز بنسبة 72% في 2022 إلى 523.3 دولار للألف متر مكعب.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن ينخفض إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي إلى 721 مليار متر مكعب في 2022 من 764 مليار متر مكعب في 2021 .

ورجحت وزارة الاقتصاد أن تنخفض صادرات روسيا من الغاز بنسبة 10% هذا العام إلى 185 مليار متر مكعب.

كما تتوقع الوزارة أن يهبط إنتاج روسيا من النفط 9.3% إلى 475.3 مليون طن في 2022.

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