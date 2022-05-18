نفط وغاز
"بلومبرغ": إدارة بايدن تخطط لتخفيف العقوبات على النفط الفنزويلي
استعداداً لتخلي أوروبا عن الخام الروسي
تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتخفيف العقوبات على النفط الفنزويلي، في محاولة لتزويد أوروبا بالنفط الخام والسيطرة على الأسعار، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
يأتي ذلك استعدادا لتخلي أوروبا عن النفط الروسي، وتعزيز العقوبات الغربية على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.
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وأفادت "بلومبرغ" بأن واشنطن ستسمح للشركات الأوروبية التي تعمل حاليا في فنزويلا بتصدير المزيد من النفط إلى دول الاتحاد، كما ستسمح لشركة Chevron بالتفاوض مع الحكومة الفنزويلية على استئناف عمليات إنتاج النفط.
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