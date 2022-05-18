"جي بي مورغان" يتوقع ارتفاع أسعار البنزين في أميركا 37% بحلول أغسطس

توقع بنك جي بي مورغان، ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة بنسبة إضافية تصل إلى 37% بحلول أغسطس المقبل لتصل إلى 6.20 دولار للغالون.

كما توقع البنك أن يصل استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام إلى ذروته عند 16.8 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو ما يعني أن مصافي التكرير الأميركية ستنتج حوالي 8.2 مليون برميل يوميا من البنزين.

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يأتي ذلك في وقت ارتفعت في العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي بأكثر من 4% بعد تراجع الإنتاج اليومي وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئا وزيادة في الطلب لتبريد الهواء على مدار الأسبوعين المقبلين.

وأنهت عقود الغاز تسليم يونيو جلسة التداول مرتفعة 34.8 سنتا، أو 4.4%، لتسجل عند التسوية 8.304 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب وكالة "رويترز".

والعقود الآجلة الأميركية للغاز مرتفعة حوالي 122% منذ بداية العام، إذ تُبقي أسعار عالمية أكثر ارتفاعا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.