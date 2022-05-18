"شل" تستحوذ على منطقه امتياز شمال شرقي العامرية في مصر

وقعت شركة بي جي المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة شل بي إل سي، اتفاقية مع شركة "إكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليمتد" تقوم بموجبها شركة شل بالاستحواذ بشكل كامل على منطقة امتياز شمال شرقي العامرية البحرية في دلتا النيل في البحر المتوسط والمعروفة باسم المنطقة 3 والتي تديرها إكسون موبيل.

وبحسب بيان لوزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، فإنه مع استكمال عمليه نقل الملكية تنتقل إدارة منطقه الامتياز لشركة شل. وتخضع الاتفاقية لموافقة الجهات الحكومية والتنظيمية المعنية.

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وقال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، إن عملية الاستحواذ تؤكد على حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز في مصر، لا سيما أن شركة شل لها تاريخ طويل من العمل في قطاع البترول والغاز المصري وتلعب دوراً في تطوير موارد النفط والغاز البحرية في مصر".

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركات شل في مصر المهندس خالد قاسم، إن الاتفاقية تعزز من مركز الشركة في أنشطة الاستكشافات البحرية في مصر كما تسهم فى دعم استراتيجيه الشركة الرامية إلى لعب دور محوري في مجال الغاز في السوق المصري".

وأضاف أن قرب منطقة الامتياز الجديدة من أصول الشركة الحالية ومناطق الاستكشاف الأخرى التي تمتلكها شركة شل في نفس المنطقة سيسهم في تسريع وتيرة طموحات الشركة في المناطق البحرية.

وأوضح أن الشركة لديها خطة لحفر أول بئر في المنطقة الجديدة في أوائل عام 2023.

وتعد إضافة منطقه امتياز شمال شرقي العامرية خطوة مهمة ومؤثرة نحو تحقيق استراتيجية النمو في مصر.

الجدير بالذكر أن شركة بي جي دلتا، المملوكة بالكامل لشركة شل، قد استحوذت على حقوق تشغيل منطقه امتياز شمال سيدي جابر (المنطقة 4) ومنطقة شمال الفنار (المنطقة 6) الواقعة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط في عام 2020، وكان ذلك بالشراكة مع شركة PICL مصر المحدودة وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمي، وتقوم الشركة حالياً بتحليل البيانات لوضع برنامج الحفر.