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الجزائر تمنح الصين عقداً بـ 520 ميلون دولار لبناء مصنع بتروكيماويات

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سوناطراك
شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك
اقتصاد الجزائر

الجزائر تمنح الصين عقداً بـ 520 ميلون دولار لبناء مصنع بتروكيماويات

سيدخل حيز الإنتاج في 2025 بطاقة 200 ألف طن سنوياً

الجزائر - رويترز

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قالت شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك اليوم الخميس، إنها منحت الصين عقداً قيمته 520 مليون دولار لبناء مصنع ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر.

وأضافت الشركة خلال حفل التوقيع، أن المشروع سيدخل حيز الإنتاج في العام 2025 بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا.

وميثيل ثالثي بوتيل الإيثر هو مركب كيماوي سائل يضاف إلى وقود السيارات لتحسين أدائه وجودته، بدلا من مركبات الرصاص.

قالت الشركة في بيان: "يندرج هذا المشروع في إطار برنامج تطوير الصناعة البتروكيماوية الذي أقرته الشركة في مخططها الاستثماري متوسط المدى".

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