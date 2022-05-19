الهند تسعى لإبرام صفقة "نفط رخيص" مع روسيا

قال بوشب كومار جوشي، رئيس شركة هندوستان بتروليوم الهندية التي تديرها الدولة، إن الهند تجري محادثات مع روسيا حول صفقة لشراء النفط بأسعار مخفضة، في وقت يتجنب فيه معظم الغرب الخام الروسي بسبب الصراع في أوكرانيا.

تعاني الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مثل باقي دول العالم بسبب زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات، وتحرص على خفض فاتورة الواردات وحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود.

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واشترت البلاد بالفعل منذ بداية غزو موسكو لأوكرانيا كميات أكبر من مثلي وارداتها في العام 2021 بالكامل، وفقا لحسابات رويترز، حيث تقول مصادر إن المشترين الهنود يحصلون على أسعار مخفضة.

وتفرض دول غربية كثيرة عقوبات غير مسبوقة على روسيا في محاولة للحد من تمويلها للحرب. ودعت نيودلهي إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، لكنها لم تندد بشكل صريح بتصرفات موسكو.

وتجري بكين أيضاً مناقشات مع موسكو لشراء إمدادات إضافية، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر لم تسمها، إذ تسعى الصين إلى تجديد مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام اعتماداً على النفط الروسي الرخيص.