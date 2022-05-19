فاتورة شراء تونس للغاز من سوناطراك قد تصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام

قال مسؤول بوزارة الطاقة التونسية لرويترز اليوم الخميس، إن فاتورة عمليات شراء تونس للغاز من سوناطراك الجزائرية تقدر هذا العام بنحو مليار دولار ولكنها قد تصل إلى 1.5 مليار دولار في ظل الارتفاع الحاد للأسعار العالمية.

وقال بلحسن شيبوب مدير الانتقال الطاقي بوزارة الطاقة التونسية، إن فاتورة شراء الغاز الطبيعي المحلي والأجنبي قد تصل هذا العام إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار العام الماضي.

مادة اعلانية

وأضاف أن تونس لديها اتفاق لأسعار تفاضلية مع الجزائر لكن إذا تم اعتماد الأسعار العالمية الحالية فإن ذلك سيرفع الفاتورة من ثلاثة مليارات متوقعة سابقا إلى 4.5 مليار دينار ‭‭ ‬‬تونسي (1.5 مليار دولار)