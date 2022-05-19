.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فاتورة شراء تونس للغاز من سوناطراك قد تصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام

  • الخط
محطة وقود في تونس
محطة وقود في تونس

فاتورة شراء تونس للغاز من سوناطراك قد تصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام

فاتورة شراء الغاز الطبيعي المحلي والأجنبي قد تصل هذا العام إلى 2.6 مليار دولار

تونس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول بوزارة الطاقة التونسية لرويترز اليوم الخميس، إن فاتورة عمليات شراء تونس للغاز من سوناطراك الجزائرية تقدر هذا العام بنحو مليار دولار ولكنها قد تصل إلى 1.5 مليار دولار في ظل الارتفاع الحاد للأسعار العالمية.

وقال بلحسن شيبوب مدير الانتقال الطاقي بوزارة الطاقة التونسية، إن فاتورة شراء الغاز الطبيعي المحلي والأجنبي قد تصل هذا العام إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار العام الماضي.

وأضاف أن تونس لديها اتفاق لأسعار تفاضلية مع الجزائر لكن إذا تم اعتماد الأسعار العالمية الحالية فإن ذلك سيرفع الفاتورة من ثلاثة مليارات متوقعة سابقا إلى 4.5 مليار دينار ‭‭ ‬‬تونسي (1.5 مليار دولار)

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جفاف فروع دجلة والفرات يهدد بنزوح العراقيين من قضاء الفهود جفاف فروع دجلة والفرات يهدد بنزوح العراقيين من قضاء الفهود
اكتشف المزيد