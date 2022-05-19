قفزة في قدرات الصين من الطاقة المتجددة خلال 4 أشهر من 2022

سجلت القدرة المركبة للطاقة المتجددة نموا سريعا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فيما عملت البلاد على تحقيق أهدافها من ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحياد الكربوني.

وحسب الهيئة الوطنية الصينية للطاقة، فإن القدرة المركبة لطاقة الرياح قفزت بنسبة 17.7% على أساس سنوي في فترة يناير - أبريل 2022، لتصل إلى نحو 340 مليون كيلوواط، فيما بلغت القدرة المركبة للمزارع الشمسية 320 مليون كيلوواط، بزيادة 23.6%.

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وبنهاية شهر أبريل، بلغت القدرة المركبة لتوليد الطاقة قرابة 2.41 مليار كيلوواط، بارتفاع 7.9% عن العام السابق، حسب ما أظهرت البيانات.

وأعلنت الصين أنها ستحقق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، والحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وتعمل البلاد على تطوير الطاقة المتجددة لتحسين هيكل الطاقة، وفقا لخطة عمل صدرت العام الماضي، حيث تهدف الصين إلى زيادة حصة استهلاك الطاقة غير الأحفورية إلى نحو 25% بحلول عام 2030.