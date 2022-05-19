نائب رئيس وزراء روسيا: سنصدر النفط الذي رفضته أوروبا إلى آسيا ومناطق أخرى

قال نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن بلاده ستصدر النفط الذي رفضته أوروبا إلى آسيا ومناطق أخرى.

وأضاف نوفاك أن صادراتنا من النفط تتعافى تدريجيا والقطاع ليس في أزمة.

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وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء، قد نقلت عن مصدر أن متوسط إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد بنحو 1.7% على أساس شهري إلى 1.4 مليون طن يوميا (10.25 مليون برميل يوميا) في النصف الأول من مايو الجاري.

وقالت الوكالة إن صادرات النفط الروسية، عدا صادرات الاتحاد السوفيتي السابق عبر شبكة ترانسنفت، انخفضت بنسبة 4.1% مقارنة مع متوسط أبريل إلى 608600 طن يوميا (4.46 مليون برميل يوميا) خلال هذه الفترة.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن إنتاج بلاده من النفط تراجع من 4% إلى 5% في أبريل عنه في مارس، بسبب مشكلات في تأمين السفن واستخدامها.

وأضاف أن الحكومة الروسية تبحث أيضا إمكانية التحول إلى الدفع باليوان لصادرات الطاقة إلى الصين.

وذكر نوفاك أيضاً أن الطلب العالمي على النفط يتزايد، مشيرا إلى أن موسكو لا ترى أي مشكلات كبيرة في سوق الخام.