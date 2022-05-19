"أدنوك" الإماراتية تعلن عن 3 اكتشافات نفطية جديدة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الخميس، عن ثلاثة اكتشافات نفطية جديدة من بينها واحد في بوحصا، أكبر حقل بري في أبوظبي، بطاقة إنتاج للنفط الخام تبلغ 650 ألف برميل يوميا، بحسب ما نقلته "رويترز".

قالت أدنوك إن الاكتشاف النفطي الثاني يقع في المنطقة 3 البرية بأبوظبي، التي تديرها أوكسيدنتال، حيث تم اكتشاف حوالي 100 مليون برميل من النفط.

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وأضافت أدنوك أنه عثر في الاكتشاف الثالث على حوالي 50 مليون برميل من خام مربان الخفيف ومنخفض الكبريت، في منطقة امتياز الظفرة البترولية.