أسعار النفط تتراجع.. وتتحرك صوب تغير طفيف خلال أسبوع
بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على الخام الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، وتتحرك صوب تغير طفيف خلال الأسبوع بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على النفط الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين إزاء ضعف النمو الاقتصادي الذي يلحق الضرر بالطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 10 سنتات، أي 0.1%، لتسجل 111.94 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو بواقع 56 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 111.65 دولار في آخر يوم له على استحقاق يونيو، وفقا لـ"رويترز".
وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لشهر يوليو 0.23 سنت مسجلا 109.66 دولار للبرميل.
وحث صندوق النقد الدولي الدول الآسيوية على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، زاد استهلاك الأميركيين له وفقا لتقرير صادر عن الإدارة الاتحادية للطرق السريعة حول المسافات التي تقطعها المركبات.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق يتعلق بحظر مقترح على واردات الخام الروسي يتضمن إعفاءات لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على النفط الروسي مثل المجر.
من ناحية أخرى، تواجه إيران صعوبة أكبر في بيع نفطها الخام بعد توافر المزيد من البراميل الروسية الآن مع انخفاض صادرات الخام الإيراني إلى الصين بقوة منذ بداية حرب أوكرانيا، إذ تستورد بكين النفط الروسي منخفض السعر.
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