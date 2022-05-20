.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار النفط تتراجع.. وتتحرك صوب تغير طفيف خلال أسبوع

  • الخط
ارتفاع أسعار النفط مجددا.. خطوة مفاجئة من أوكرانيا
العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو انخفضت 0.1% لتسجل 111.94 دولار للبرميل
نفط وغاز

أسعار النفط تتراجع.. وتتحرك صوب تغير طفيف خلال أسبوع

بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على الخام الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، وتتحرك صوب تغير طفيف خلال الأسبوع بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على النفط الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين إزاء ضعف النمو الاقتصادي الذي يلحق الضرر بالطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 10 سنتات، أي 0.1%، لتسجل 111.94 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو بواقع 56 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 111.65 دولار في آخر يوم له على استحقاق يونيو، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لشهر يوليو 0.23 سنت مسجلا 109.66 دولار للبرميل.

واردات النفط الصينية من السعودية تقفز 38% في إبريل.. أعلى حجم شهري منذ مايو 2020 طاقة نفط وغاز واردات النفط الصينية من السعودية تقفز 38% في إبريل.. أعلى حجم شهري منذ مايو 2020

وحث صندوق النقد الدولي الدول الآسيوية على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، زاد استهلاك الأميركيين له وفقا لتقرير صادر عن الإدارة الاتحادية للطرق السريعة حول المسافات التي تقطعها المركبات.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق يتعلق بحظر مقترح على واردات الخام الروسي يتضمن إعفاءات لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على النفط الروسي مثل المجر.

من ناحية أخرى، تواجه إيران صعوبة أكبر في بيع نفطها الخام بعد توافر المزيد من البراميل الروسية الآن مع انخفاض صادرات الخام الإيراني إلى الصين بقوة منذ بداية حرب أوكرانيا، إذ تستورد بكين النفط الروسي منخفض السعر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة تدعو إيران لوقف تنفيذ الإعدام بحق رضا جلالي الأمم المتحدة تدعو إيران لوقف تنفيذ الإعدام بحق رضا جلالي
اكتشف المزيد