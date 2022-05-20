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ألمانيا وقطر توقعان إعلاناً لتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة

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غاز قطر
غاز قطر
نفط وغاز

ألمانيا وقطر توقعان إعلاناً لتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة

الإعلان لا يعني إبرام صفقات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال

برلين - رويترز

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وقعت ألمانيا وقطر اليوم الجمعة، إعلانا لتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة، مع التركيز على تجارة الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال مع سعي برلين لموارد بديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وينص اتفاق الشراكة على عقد اجتماعات منتظمة بين البلدين وإنشاء مجموعة عمل تركز على تطوير العلاقات التجارية المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، إضافة إلى مجموعة مختصة بالطاقة المتجددة.

ووقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاتفاق في ألمانيا مع وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي سافر إلى قطر في مارس، يرافقه مسؤولون من شركة الكهرباء الألمانية (آر.دبليو.إي) وشركة الطاقة يونيبر، لإجراء محادثات بشأن صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

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وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات المتعلقة باتفاق التوريد لـ"رويترز"، في وقت سابق هذا الشهر إن الإعلان لا يعني إبرام صفقات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال.

وأوضحوا أن تلك المحادثات تواجه تحديات مع إحجام برلين عن قبول شروط قطر لإبرام صفقات مدتها 20 عاما على الأقل لتأمين كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال تحتاجها ألمانيا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وتعد روسيا حاليا أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا، وأطلق هابيك عدة مبادرات لتقليل اعتماد برلين على موسكو في مجال الطاقة منذ غزو أوكرانيا.

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