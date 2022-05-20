اعتباراً من غد.. "غازبروم" توقف إمدادات الطاقة إلى فنلندا
الجانب الفنلندي قرر إحالة عقد توريد الغاز إلى التحكيم
أكدت شركة غازبروم الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستوقف إمدادات الطاقة إلى فنلندا اعتبارا من غد السبت.
وكانت شركة الغاز الفنلندية "غازبروم" ذكرت من جهتها، في وقت سابق من الأسبوع، أنه "من المحتمل توقف إمدادات الغاز الروسي إلى فنلندا بحلول الجمعة أو السبت".
وأعلنت أنها لا تقبل مطالب "غازبروم" بالتحول إلى التسويات بالروبل الروسي، وبالتالي لن تسدد مدفوعات بالروبل أو وفقا لآلية الدفع التي اقترحتها الشركة الروسية.
وأشارت "غازبروم" إلى أن الجانب الفنلندي قرر إحالة عقد توريد الغاز الطبيعي إلى التحكيم.
يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وقع آخر مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة لروسيا، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب المرسوم يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.
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