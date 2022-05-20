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اعتباراً من غد.. "غازبروم" توقف إمدادات الطاقة إلى فنلندا 

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غاز روسيا غازبروم (تعبيرية)
غاز روسيا (تعبيرية)
نفط وغاز

اعتباراً من غد.. "غازبروم" توقف إمدادات الطاقة إلى فنلندا

الجانب الفنلندي قرر إحالة عقد توريد ​الغاز​ إلى التحكيم

دبي - العربية.نت

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أكدت شركة غازبروم الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستوقف إمدادات الطاقة إلى فنلندا اعتبارا من غد السبت.

وكانت شركة ​الغاز​ الفنلندية "غازبروم" ذكرت من جهتها، في وقت سابق من الأسبوع، أنه "من المحتمل توقف إمدادات الغاز الروسي إلى ​فنلندا​ بحلول الجمعة أو السبت".

وأعلنت أنها لا تقبل مطالب "​​غازبروم​​" بالتحول إلى التسويات بالروبل الروسي، وبالتالي لن تسدد مدفوعات بالروبل أو وفقا لآلية الدفع التي اقترحتها الشركة الروسية.

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وأشارت "غازبروم" إلى أن الجانب الفنلندي قرر إحالة عقد توريد ​الغاز الطبيعي​ إلى التحكيم.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​ وقع آخر مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة لروسيا، بما في ذلك دول ​الاتحاد الأوروبي​.

وبموجب المرسوم يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

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