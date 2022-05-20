مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لمنع زيادة أسعار البنزين

أقر مجلس النواب الأميركي أمس الخميس، مشروع قانون يسمح للرئيس الأميركي بإصدار قرار طارئ يمنع فيه شركات الطاقة من زيادة أسعار البنزين والوقود المنزلي بشكل مفرط.

ودعم المشروع، النواب الديموقراطيون، بينما لم يحصل على تأييد من النواب الجمهوريين.

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ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً، وهو أمر غير مرجح بحسب المراقبين نظراً لمعارضة الجمهوريين.

وكانت أسعار البنزين والديزل ارتفعت في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قبيل موسم القيادة الصيفي في البلاد، مما يمثل تحديا للرئيس جو بايدن والاحتياطي الفيدرالي وسط محاولات التصدي للتضخم الأسرع منذ عقود.

وبلغ متوسط ​​أسعار البنزين 4.374 دولار للغالون، بحسب جمعية السيارات الأميركية، فيما سجل الديزل رقما قياسيا عند 5.50 دولار.

ومن المقرر أن يفاقم هذا الارتفاع الضغوط التضخمية التي تجتاح أكبر اقتصاد في العالم.

ويبدأ موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة خلال حوالي ثلاثة أسابيع.