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واردات النفط الصينية من السعودية تقفز 38% في إبريل.. أعلى حجم شهري منذ مايو 2020

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ميناء نفطي في الصين (رويترز)
ميناء نفطي في الصين (رويترز)
نفط وغاز

واردات النفط الصينية من السعودية تقفز 38% في إبريل.. أعلى حجم شهري منذ مايو 2020

شحنات الخام الروسي إلى الصين ارتفعت 4%

دبي - العربية.نت

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أظهرت حسابات لـ"رويترز"، بناء على بيانات الجمارك الصينية الرسمية، أن واردات الصين من النفط الخام من السعودية قفزت 38% في أبريل مقارنة معها قبل عام، لتسجل أعلى حجم شهري منذ مايو 2020.

وبلغت الشحنات السعودية 8.93 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 2.17 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وكانت المشتريات، بلغت 1.61 مليون برميل يوميا في مارس و 1.57 مليون برميل يوميا قبل عام.

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وارتفعت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مورد، بنسبة 4% الشهر الماضي مقارنة معها قبل عام، مع حجز الشحنات قبل تشديد الحكومات الغربية للعقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.

وأظهرت البيانات أن شحنات النفط الروسي في أبريل بلغت إجمالا 6.55 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.5 مليون برميل يوميا في مارس و1.53 مليون برميل يوميا قبل عام.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات أيضا، أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي في أبريل ارتفعت بنسبة 80% عنها قبل عام لتصل إلى 462975 طنا، وهي أعلى كمية شهرية في ستة أشهر.

وتراجعت واردات الصين الإجمالية من الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي بنسبة 34.5% إلى 4.35 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 مع تجنب المستوردين الإمدادات الفورية العالمية باهظة الثمن.

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