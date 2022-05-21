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الكويت تحدّث استراتيجية البتروكيماويات لعام 2040.. وإنتاج 14.5 مليون طن سنوياً

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مؤسسة البترول الكويتية مناسبة
مؤسسة البترول الكويتية
نفط وغاز

الكويت تحدّث استراتيجية البتروكيماويات لعام 2040.. وإنتاج 14.5 مليون طن سنوياً

الاستراتيجية تركز على تعزيز مكانة الكويت عالميا

دبي - العربية.نت

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قررت الكويت تحديث استراتيجية صناعة الكيماويات لعام 2040، والتي شددت على ضرورة النمو في المنتجات البتروكيماوية الأساسية والوصول إلى ما لا يقل عن 14.5 مليون طن سنويا من إجمالي منتجات شركة صناعة الكيماويات البترولية الأساسية حتى عام 2040، وذلك لتعزيز مكانة الكويت عالميا.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الكويت تهدف كذلك إلى النمو في صناعة البتروكيماويات المتخصصة ذات التكنولوجيا المتقدمة والمردود الاقتصادي العالي من خلال الدخول في شراكات مع شريك عالمي في هذا المجال والوصول إلى ما لا يقل عن 102 مليون طن، 15% منها تصنع داخل الكويت بحلول 2040.

وتمتلك الكويت مكانة رائدة في إنتاج بعض المنتجات البتروكيماوية على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال مصانع شركة صناعة الكيماويات البترولية ومشاركاتها الموجودة في شتى أنحاء العالم، والتي تنتج قرابة الـ 9 ملايين طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

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