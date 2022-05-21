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العراق يهدف إلى تأسيس شركة نفط جديدة في كردستان

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وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
نفط وغاز

العراق يهدف إلى تأسيس شركة نفط جديدة في كردستان

تتولى الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة النفط العراقية إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان.

وذكر البيان أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم كردستان، وفق رويترز.

طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة سومو بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم.

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قال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو/أيار إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/شباط، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.

وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية كليري جوتليب ستين آند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان ‭‭"‬‬لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به‭‭"‬‬، وذلك وفقا لنسخة من خطاب أرسل في الثامن من مايو/أيار اطلعت عليه رويترز.

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