الرميان: أرامكو ستكون اللاعب الرئيسي عالمياً في الهيدروجين الأزرق
أرامكو كانت السباقة بين كبار منتجي النفط والغاز عالمياً في الاستثمار بالتكنولوجيا لخفض الكثافة الكربونية
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، إن شركة أرامكو كانت السباقة بين كبار منتجي النفط والغاز عالمياً في الاستثمار بالتكنولوجيا لخفض الكثافة الكربونية لعملياتها.
وأضاف الرميان خلال كلمة له في منتدى أقامته مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في لندن حول الحوكمة، أن الشركة ستكون اللاعب الرئيسي عالمياً في مجال الهيدروجين الأزرق.
وأوضح أن سياسة أرامكو للحياد الصفري هي جزء من سياسة السعودية، ولذلك أعلنت أرامكو عن هدفها بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، بينما تستهدف السعودية ككل الوصول إلى هذا الهدف في 2060.
وأشار إلى أن أرامكو تأخذ الدور القيادي على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي.
وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو، إن صناعة النفط والغاز لديها دور لتلعبه ويجب أن نجد طريقنا إلى مستقبل أكثر استدامة لصناعة النفط والغاز لتكون جزءا من مزيج الطاقة، موضحاً أن منتجات صناعة الهيدروكربون تشكل أحجار البناء لتحول الطاقة.
وأضاف ياسر الرميان أن هناك مشكلة في السنوات الأخيرة وهي أن هناك من يريد التحول من الوقود الأحفوري مباشرة إلى الطاقة المتجددة، وذلك لا يمكن فعله ويحتاج لوقت طويل، لأن التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ليس بضغطة زر.
-
سلطنة عمان ترفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونارفع جميع التدابير الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة اقتصاد
-
"الزكاة" السعودية تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أبريلفي موعدٍ أقصاه 31 مايو الجاري اقتصاد
-
السعودية.. تعاون بين وزارة "الرياضة" و"البلديات" لتحفيز الاستثمارتهدف المذكرة إلى تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية اقتصاد