الرميان: أرامكو ستكون اللاعب الرئيسي عالمياً في الهيدروجين الأزرق

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، إن شركة أرامكو كانت السباقة بين كبار منتجي النفط والغاز عالمياً في الاستثمار بالتكنولوجيا لخفض الكثافة الكربونية لعملياتها.

وأضاف الرميان خلال كلمة له في منتدى أقامته مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في لندن حول الحوكمة، أن الشركة ستكون اللاعب الرئيسي عالمياً في مجال الهيدروجين الأزرق.

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وأوضح أن سياسة أرامكو للحياد الصفري هي جزء من سياسة السعودية، ولذلك أعلنت أرامكو عن هدفها بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، بينما تستهدف السعودية ككل الوصول إلى هذا الهدف في 2060.

وأشار إلى أن أرامكو تأخذ الدور القيادي على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي.

وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو، إن صناعة النفط والغاز لديها دور لتلعبه ويجب أن نجد طريقنا إلى مستقبل أكثر استدامة لصناعة النفط والغاز لتكون جزءا من مزيج الطاقة، موضحاً أن منتجات صناعة الهيدروكربون تشكل أحجار البناء لتحول الطاقة.

وأضاف ياسر الرميان أن هناك مشكلة في السنوات الأخيرة وهي أن هناك من يريد التحول من الوقود الأحفوري مباشرة إلى الطاقة المتجددة، وذلك لا يمكن فعله ويحتاج لوقت طويل، لأن التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ليس بضغطة زر.