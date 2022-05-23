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ألمانيا: سندعم حظر النفط الروسي بمشاركة المجر أو بدونها

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النفط الروسي (صورة تعبيرية)
النفط الروسي (صورة تعبيرية)
نفط وغاز

ألمانيا: سندعم حظر النفط الروسي بمشاركة المجر أو بدونها

لتسريع تطبيق الحظر المقترح

برلين - رويترز

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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في مقابلة إذاعية، إن الاتحاد الأوروبي لم يوافق بعد على حظر النفط الروسي، مضيفا أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح.

وأبلغ هابيك إذاعة "دويتشلاند فونك"، قبل المحادثات مع القادة السياسيين والصناعيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "إذا قال رئيس المفوضية إن 26 دولة ستفعل ذلك بدون المجر، فهذا مسار سأدعمه دائما".

وأضاف: "لكني لم أسمع هذا بعد من الاتحاد الأوروبي".

ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تعد المجر أشد المنتقدين للحظر المخطط فرضه على النفط الروسي.

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