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إيران وعُمان تعيدان إحياء مشروع تطوير حقل "هنغام" النفطي

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وزير النفط الإيراني جواد أوجي ( من أرشيف رويترز)
وزير النفط الإيراني جواد أوجي (أرشيفية - رويترز)
نفط وغاز

إيران وعُمان تعيدان إحياء مشروع تطوير حقل "هنغام" النفطي

وقع البلدان مذكرة تفاهم لتطوير الحقل بشكل مشترك في 2005 لكن الاتفاق لم يُنفذ

دبي - رويترز

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نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، عن وزير النفط جواد أوجي قوله، اليوم الاثنين، إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تشكيل لجنة للتطوير المشترك لحقل هنغام النفطي الذي يمتد على الحدود البحرية للبلدين.

في العام 2005، وقع البلدان مذكرة تفاهم لتطوير حقل هنغام النفطي بشكل مشترك، لكن الاتفاق لم يُنفذ وقررت طهران تطوير الحقل بشكل مستقل في العام 2012.

وقال أوجي: "كأساس لمحادثاتي مع وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتطوير المراحل التالية من حقل هنغام النفطي بطريقة سلسة بين إيران وسلطنة عمان".

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وأضاف: "سيعود الاستغلال المشترك، على عكس الاستغلال التنافسي، بالفائدة على البلدين لأن هذه الطريقة تؤدي إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالمكمن وتسمح بمزيد من عمليات الاستخراج".

وذكرت وكالة "إرنا" للأنباء الأسبوع الماضي، أن أوجي وافق على إحياء مشروع متعثر منذ فترة طويلة لمد خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى سلطنة عمان.

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