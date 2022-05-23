بولندا تنهي الاتفاق مع روسيا بشأن خط أنابيب الغاز "يامال"

قالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، إن بولندا قررت إنهاء اتفاق حكومي مع روسيا بشأن خط أنابيب غاز "يامال".

وأضافت موسكوا: "العدوان الروسي على أوكرانيا أكد دقة تصميم الحكومة البولندية على الاستقلال التام عن الغاز الروسي. كنا نعلم دائما أن غازبروم لم تكن شريكا موثوقا به".

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يربط خط أنابيب الغاز الطبيعي يامال-أوروبا حقول الغاز الروسية في شبه جزيرة يامال وغرب سيبيريا مع كل من بولندا وألمانيا، عبر بيلاروسيا.

كانت شركة غازبروم الروسية قد أعلنت أواخر الشهر الماضي، وقف إمدادات الغاز لكل من بلغاريا وبولندا لعدم دفع المستحقات بالروبل، مشيرة إلى أنه قد يتم وقف إمدادات الغاز لدول أخرى عبر بولندا وبلغاريا.