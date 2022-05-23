.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بولندا تنهي الاتفاق مع روسيا بشأن خط أنابيب الغاز "يامال"

  • الخط
خط أنابيب يامال الروسي للغاز (أرشيفية - رويترز)
خط أنابيب يامال الروسي للغاز (أرشيفية - رويترز)
روسيا و أوكرانيا

بولندا تنهي الاتفاق مع روسيا بشأن خط أنابيب الغاز "يامال"

يربط حقول الغاز الروسية في شبه جزيرة يامال وغرب سيبيريا مع كل من بولندا وألمانيا، عبر بيلاروسيا

وارسو - رويترز، العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، إن بولندا قررت إنهاء اتفاق حكومي مع روسيا بشأن خط أنابيب غاز "يامال".

وأضافت موسكوا: "العدوان الروسي على أوكرانيا أكد دقة تصميم الحكومة البولندية على الاستقلال التام عن الغاز الروسي. كنا نعلم دائما أن غازبروم لم تكن شريكا موثوقا به".

يربط خط أنابيب الغاز الطبيعي يامال-أوروبا حقول الغاز الروسية في شبه جزيرة يامال وغرب سيبيريا مع كل من بولندا وألمانيا، عبر بيلاروسيا.

كانت شركة غازبروم الروسية قد أعلنت أواخر الشهر الماضي، وقف إمدادات الغاز لكل من بلغاريا وبولندا لعدم دفع المستحقات بالروبل، مشيرة إلى أنه قد يتم وقف إمدادات الغاز لدول أخرى عبر بولندا وبلغاريا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حكومة ثالثة في ليبيا بجانب الدبيبة وباشاغا.. هل تجد عاصمة؟ حكومة ثالثة في ليبيا بجانب الدبيبة وباشاغا.. هل تجد عاصمة؟
اكتشف المزيد