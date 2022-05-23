رئيس أرامكو يحذر من عجز إمدادات النفط العالمية بسبب نقص الاستثمار
أمين الناصر: العالم يعمل بأقل من 2% من طاقة الإنتاج الفائضة
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إن العالم يواجه عجزا كبيرا في إمدادات النفط مع تخوف معظم الشركات من الاستثمار في القطاع وسط ضغوط الطاقة الخضراء، مضيفا أن العملاق النفطي السعودي لا يمكنه توسيع طاقته الإنتاجية بأسرع مما وعد.
وقال أمين الناصر لرويترز إن أرامكو تتمسك بالمستوى المستهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون بحلول عام 2027، على الرغم من دعوات لعمل ذلك بخطى أسرع.
وأضاف قائلا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: "العالم يعمل بأقل من 2% من طاقة الإنتاج الفائضة".
وتابع الناصر: "قبل كوفيد كانت صناعة الطيران تستهلك 2.5 مليون برميل يوميا أكثر من اليوم. إذا زاد استهلاك صناعة الطيران فإنك سيكون لديك مشكلة كبرى."
وأفاد رئيس أرامكو: "نحن نمر بأزمة طاقة بسبب نقص الاستثمار. وهي بدأت تحدث تأثيرا في أعقاب الجائحة".
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