وزير الطاقة السعودي: نأمل التوصل لاتفاق جديد مع "أوبك بلس" يضم روسيا

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن السعودية تأمل في التوصل إلى اتفاق جديد مع "أوبك بلس"، يضم روسيا، لتحل محل الاتفاقية الحالية التي تنتهي بعد ثلاثة أشهر.

وأضاف وزير الطاقة السعودي في تصريح لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إنه من السابق لأوانه تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه الاتفاقية الجديدة نظراً إلى حالة عدم اليقين في السوق، لكنه أكد أن "أوبك بلس" ستزيد الإنتاج إذا كان الطلب موجوداً.

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كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن على العالم أن يقدر قيمة تحالف المنتجين.

يذكر أن "أوبك بلس" التزمت باتفاقها لعام 2020 والذي بموجبه يرفع أعضاء التحالف إجمالي الإنتاج كل شهر بكمية تبلغ 430 ألف برميل يومياً.

من ناحية أخرى، ألقى وزير الطاقة السعودي باللوم في ارتفاع أسعار البنزين عالمياً على نقص الطاقة التكريرية العالمية والضرائب.

وقال إن ما يحدد الأسعار في السوق هو طاقة المصافي التكريرية وكيفية زيادة إنتاجها، إذ فقد العالم حوالي 4 ملايين برميل من طاقة التكرير، منها 2.7 مليون برميل منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وأضاف وزير الطاقة أنه يجب إبقاء السياسة خارج تحالف "أوبك بلاس"، وأن التحالف سيكون ضرورياً لإجراء تعديلات منتظمة مع طبيعة العرض والطلب في المستقبل، وسط عدم اليقين في السوق بسبب الإغلاقات الصينية والنمو العالمي وسلاسل التوريد.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة تشجيع الاستثمار في hydrocarbons مع تحول الدول إلى مصادر طاقة أنظف.