البيت الأبيض: تراجع مخيف لمخزونات الديزل في ولايات الشمال الشرقي
والعمل على خطة تقضي بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية في شمال البلاد
ذكر البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأميركي تخطط لسياسة تدخل للحد من مخاطر تراجع الكميات المتاحة من مادة الديزل في البلاد.
وأضاف البيت الأبيض أن الخطة تقضي بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية في شمال البلاد في حال أظهرت الأرقام تراجع الكميات المتاحة في الأسواق.
يأتي ذلك في وقت أظهرت مخزونات الديزل في ولايات الشمال الشرقي تراجعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة بحسب إعلان البيت الأبيض.
وأقر مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي، مشروع قانون يسمح للرئيس الأميركي بإصدار قرار طارئ يمنع فيه شركات الطاقة من زيادة أسعار البنزين والوقود المنزلي بشكل مفرط.
ودعم المشروع، النواب الديمقراطيون، بينما لم يحصل على تأييد من النواب الجمهوريين.
ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً، وهو أمر غير مرجح بحسب المراقبين نظراً لمعارضة الجمهوريين.
وكانت أسعار البنزين والديزل ارتفعت في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قبيل موسم القيادة الصيفي في البلاد، مما يمثل تحديا للرئيس جو بايدن والاحتياطي الفيدرالي وسط محاولات التصدي للتضخم الأسرع منذ عقود.
وبلغ متوسط أسعار البنزين 4.374 دولار للغالون، بحسب جمعية السيارات الأميركية، فيما سجل الديزل رقما قياسيا عند 5.50 دولار.
ومن المقرر أن يفاقم هذا الارتفاع الضغوط التضخمية التي تجتاح أكبر اقتصاد في العالم.
ويبدأ موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة خلال حوالي ثلاثة أسابيع.
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