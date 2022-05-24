ألمانيا ستلجأ إلى هذه الخطوة لتعويض نقص الغاز الروسي

تخطط الحكومة الألمانية لإعادة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والنفط والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية مجتمعة نحو 6 غيغاواj.

وستلجأ ألمانيا – أكبر اقتصاد في أوروبا- إلى هذه الخطوة في حال تم توقيف شحنات الغاز الطبيعي من روسيا.

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وتهدف ألمانيا للتخلص تدريجيا من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول 2030.

وأعلنت وزارة المالية الألمانية، الشهر الماضي، تخصيص 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار) لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت تسعى لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.

وتعد روسيا منتجا رئيسيا للوقود الأحفوري، وساهمت في حوالي 45% من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن التكتل يواجه ضغوطا لفرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسية.

وبالمعدل، استوردت ألمانيا في السنوات الأخيرة 55% من الغاز الذي تحتاجه من روسيا عبر خطوط أنابيب بحرية.

وانخفضت هذه النسبة إلى 40% بحلول الفصل الأول من العام 2022، لصالح زيادة الواردات من هولندا والنروج، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، وفق وزارة الاقتصاد.