ضغوط أميركية أوروبية من أجل زيادة عالمية في إنتاج الطاقة

قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مقابلة مع "دويتشه فيله"، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يحاولان إقناع الدول المنتجة للنفط والغاز بزيادة إنتاجها للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية.

ونقل عن شولز قوله ردا على سؤال حول مبادرة أميركية-أوروبية كان قد ذكرها وزير الاقتصاد الألماني: "من الضروري أن نبدأ في زيادة الإمداد بالغاز والوقود وكل الموارد لجعلها مجدية للدول لدفع فواتيرها".

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وأضاف: "نحن الآن نناقش مع كل هذه الدول التي تستكشف النفط والغاز ونحاول إقناعهم بزيادة طاقاتهم.. من شأن ذلك أن يساعد السوق العالمية".

من ناحية أخرى، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن الاتحاد الأوروبي سيوافق على الأرجح على حظر على واردات النفط الروسي "في غضون أيام".