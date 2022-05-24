البيت الأبيض يدرس تعليق قواعد بيئية بشأن البنزين لخفض الأسعار

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض يدرس تعليق القواعد البيئية الهادفة لتقليل الضباب الدخاني في الصيف كوسيلة لكبح ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.

وتلزم تلك القواعد شركات التكرير وخلط الوقود بتفادي مكونات أقل تكلفة مثل البيوتان في البنزين الصيفي، لكن البيت الأبيض يدرس تعليق تلك القواعد للمساعدة في خفض تكاليف الوقود.

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وقالت المصادر إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وارتفعت أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قبيل موسم القيادة الصيفي في البلاد، مما يمثل تحديًا للرئيس جو بايدن والاحتياطي الفيدرالي وسط محاولات التصدي للتضخم الأسرع منذ عقود.

وبلغ متوسط ​​أسعار البنزين 4.374 دولار للغالون، بحسب جمعية السيارات الأميركية.

كما سجل الديزل رقما قياسيا عند 5.50 دولار. ومن المقرر أن يفاقم هذا الارتفاع الضغوط التضخمية التي تجتاح أكبر اقتصاد في العالم.

ويبدأ موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة خلال حوالي ثلاثة أسابيع.