العقود الأميركية للغاز الطبيعي تقفز 8% إلى أعلى مستوى في 13 عاماً
مع استهلاك محطات توليد الكهرباء والمصانع المزيد من الوقود
قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 8% إلى أعلى مستوى في حوالي 13 عاما، أمس الاثنين مع استهلاك محطات توليد الكهرباء ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال المزيد من الوقود.
وأنهت العقود الأميركية للغاز تسليم يونيو، جلسة التداول مرتفعة 66.1 سنت، أو 8.2%، لتسجل عند التسوية 8.744 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أن سجلت ذروة 13 عاما عند 8.783 دولار في الخامس من مايو، وفقا لـ"رويترز".
ومع مكاسبها أمس، فإن العقود الآجلة الأميركية للغاز مرتفعة حوالي 135% منذ بداية العام، إذ تبقي أسعار عالمية أعلى الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
ويجري تداول الغاز حول 27 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 22 دولارا في آسيا.
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