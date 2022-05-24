أميركا تبيع 40.1 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن بيع ما يصل إلى 40.1 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة في بيان أن البيع يأتي في إطار إعلان الرئيس جو بايدن في 31 مارس/ آذار الإفراج عن كميات من الخام من الاحتياطي البترولي لمكافحة زيادات في أسعار الطاقة.

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وأظهرت أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط الأسبوع قبل الماضي إلى حوالي 528 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1987.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن معدل تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي الأميركي ارتفع إلى 95%، وهو الأعلى منذ يوليو/تموز 2018.

وكشفت البيانات أن إنتاج النفط الأميركي ارتفع 100 ألف برميل يوميا إلى 11.9 مليون برميل يوميا، فيما هبط مخزون البنزين 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.3 مليون.

وكشفت التقرير أن مخزونات البنزين الأميركية سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2021، وواصلت التراجع لسابع أسبوع على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي تراجع 5.0 مليون برميل إلى 537.98 مليون.

وهبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ نوفمبر 1987.

وانخفضت مخزونات النفط الأميركية 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.