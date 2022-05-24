تكرير النفط في الهند يرتفع 8.5% خلال أبريل بدعم زيادة واردات الخام الروسي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء، أن شركات تكرير النفط في الهند رفعت طاقتها الإنتاجية في أبريل/ نيسان بنسبة 8.5% على أساس سنوي مع قيامها بزيادة مشترياتها من الخام الروسي.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير الهندية للخام بلغ 5.27 مليون برميل يوميا في أبريل 2022.

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وقال محلل في رفينيتيف، إحسان الحق: "شركات التكرير تشتري نفطا روسيا رخيصا بأكبر قدر ممكن ثم تصدر الديزل بأسعار مرتفعة، خصوصا إلى أوروبا حيث قفزت الأسعار إلى مستويات فلكية"، حسب رويترز.

وأصبحت إمدادات الديزل مصدر قلق عالمي منذ أن أعادت العقوبات التي فُرضت على روسيا تشكيل تجارة الوقود وأرسلت المخزونات الدولية إلى مستويات تاريخية منخفضة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن واردات الهند من النفط في أبريل/ نيسان سجلت أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أعوام ونصف فيما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة في تدفقات الخام الروسي إلى ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

وقفزت مشتريات الهند من النفط الروسي منذ غزو أوكرانيا في وقت دفعت فيه عقوبات غربية مستوردين كثيرين للخام إلى تحاشي التجارة مع موسكو.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن إنتاج النفط الخام في الهند هبط حوالي واحد بالمئة إلى نحو 603 آلاف برميل يوميا في حين ارتفع انتاج الغاز الطبيعي 6.6% على أساس سنوي إلى 2.83 مليار متر مكعب.