قلق في بريطانيا.. فواتير الطاقة قد تقفز 40٪ إضافية خلال أشهر

حذرت هيئة تنظيم أسواق الطاقة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، من أن فواتير الطاقة المنزلية سترتفع بنسبة 40% أخرى في أكتوبر، مما يعمق أزمة تكلفة المعيشة التي تزيد من الضغط على الحكومة لبذل المزيد لمساعدة الفئات الأشد فقرا.

قال مكتب أسواق الغاز والكهرباء Ofgem، إن سقف سعر التعريفات الأكثر استخدامًا قد يصل إلى 2800 جنيه إسترليني (3499 دولارًا) عند المراجعة التالية في أكتوبر.

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من شأن ذلك أن يرفع الأسعار بنسبة 42٪ عن الحد الأقصى الحالي البالغ 1971 جنيهاً، والذي أعلن عنه في أبريل، والذي كان بحد ذاته زيادة بأكثر من 50٪ عن المستوى السابق.

ستقوي هذه الزيادة الضغوط التي يشعر بها البريطانيون بالفعل جراء ارتفاع تكلفة معظم الضروريات من الغذاء إلى الوقود، مما يزيد الضغط على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون للتدخل.

قالت راشيل ريفز، المتحدثة المالية باسم حزب العمال المعارض: "سيتسبب ذلك في قلق كبير للعائلات التي تواجه بالفعل فواتير مرتفعة للغاية.. نحن بحاجة إلى ميزانية طارئة الآن، مع فرض ضريبة غير متوقعة على أرباح منتجي النفط والغاز لخفض الفواتير".

واستبعد وزير الأعمال كواسي كوارتنج أن تكون الضريبة غير المتوقعة بالضرورة الشيء الصحيح الذي يجب فعله، لكنه "واثق جدًا" من وجود مزيد من التدخل الحكومي لمساعدة المستهلكين قبل أكتوبر.

ارتفعت أسعار الغاز العالمية العام الماضي، عندما أدت إعادة فتح اقتصادات العالم من عمليات الإغلاق الوبائي إلى عودة الطلب بشكل حاد مع شح المعروض، في حين أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار أكثر خلال العام 2022.

قال جوناثان برييرلي الرئيس التنفيذي لـ Ofgem: "تغيرات الأسعار في سوق الغاز هي بالفعل حدث يحدث مرة واحدة في كل جيل.. لم نشهده منذ أزمة النفط في السبعينيات".