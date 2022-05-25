.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وخام برنت يقترب من 115 دولاراً

  • الخط
نفط مناسبة
منصة نفط
أسعار النفط

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وخام برنت يقترب من 115 دولاراً

تتأثر الأسعار بمخاوف حيال تهديدات للاقتصاد العالمي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، بدعم من شح الإمدادات في الأسواق العالمية وارتفاع الطلب.

وارتفع خام برنت 0.91 دولار أو 0.80% إلى 114.47 دولار للبرميل. فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.87 دولار، أو 0.79% إلى 110.64 دولار للبرميل، بحلول الساعة 6:45 بتوقيت غرينتش.

هذه المكاسب تأتي في أعقاب جلسة شبه مستقرة أمس الثلاثاء بعد تعاملات متقلبة تجاذبت فيها السوق بين مخاوف من شح في الإمدادات وقلق حيال ركود محتمل والقيود المرتبطة بكوفيد-19 في الصين.

إدارة بايدن تقول إنها لا تستبعد قيودا على التصدير لتهدئة أسعار الوقود طاقة نفط وغاز إدارة بايدن تقول إنها لا تستبعد قيودا على التصدير لتهدئة أسعار الوقود

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول أمس الثلاثاء، مرتفعة 14 سنتا لتسجل عند التسوية 113.56 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 52 سنتا لتبلغ عند التسوية 109.77 دلار للبرميل.

وقفز النفط هذا العام مع تسجيل برنت 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى له منذ 2008 بعد أن فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا القلق حيال الإمدادات.

وتتأثر الأسعار بمخاوف حيال تهديدات للاقتصاد العالمي، وهي موضوع رئيسي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، قالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، لكن مخزون الوقود تراجع.

وبحسب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام زادت بمقدار 567 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 مايو/أيار، في حين هبط مخزون البنزين بواقع 4.2 مليون برميل.

وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفاضا قدره 949 ألف برميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | تيك توك يعلن عن اشتراكات مدفوعة لمشاهدة بث صناع المحتوى العربية 360 | تيك توك يعلن عن اشتراكات مدفوعة لمشاهدة بث صناع المحتوى
اكتشف المزيد